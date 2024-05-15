تايوان ترصد 45 طائرة صينية حول أجوائها

أعلنت وزارة الدفاع في تايبيه، اليوم الأربعاء، أنها رصدت تحليق 45 طائرة صينية حول أجواء تايوان، وذلك قبل أقل من أسبوع من حفل تنصيب رئيسها الجديد في الـ20 من مايو، وفق وكالة "فرانس برس".

وهذا أكبر عدد من الطائرات الصينية التي يتم رصدها حول تايوان، التي تدّعي بكين أنها جزءٌ من أراضيها، خلال فترة الـ24 ساعة هذا العام.

وتعتبر بكين الرئيس الجديد لاي تشينغ تي "انفصاليًّا خطيرًا"، وتصاعد التوتر بين ضفتي مضيق تايوان منذ فوزه في انتخابات يناير.

وقالت وزارة الدفاع في تايبيه، إنها رصدت 45 طائرة صينية وست سفن بحرية تنشط حول تايوان خلال فترة 24 ساعة، حتى الساعة الـ6,00 صباحًا الـ(22,00 ت غ).