تايوان ترصد 45 طائرة صينية حول أجوائها
أعلنت وزارة الدفاع في تايبيه، اليوم الأربعاء، أنها رصدت تحليق 45 طائرة صينية حول أجواء تايوان، وذلك قبل أقل من أسبوع من حفل تنصيب رئيسها الجديد في الـ20 من مايو، وفق وكالة "فرانس برس".
وهذا أكبر عدد من الطائرات الصينية التي يتم رصدها حول تايوان، التي تدّعي بكين أنها جزءٌ من أراضيها، خلال فترة الـ24 ساعة هذا العام.
وتعتبر بكين الرئيس الجديد لاي تشينغ تي "انفصاليًّا خطيرًا"، وتصاعد التوتر بين ضفتي مضيق تايوان منذ فوزه في انتخابات يناير.
وقالت وزارة الدفاع في تايبيه، إنها رصدت 45 طائرة صينية وست سفن بحرية تنشط حول تايوان خلال فترة 24 ساعة، حتى الساعة الـ6,00 صباحًا الـ(22,00 ت غ).
وأضافت الوزارة في بيان أن "26 طائرة عبَرت الخط الأوسط لمضيق تايوان"، في إشارة إلى الخط الذي يقسم الممر المائي الذي يبلغ طوله 180 كيلومترًا، ويفصل تايوان عن الصين.
وأشارت الوزارة إلى أنها "تابعت الوضع وتعاملت معه بالطريقة المناسبة".
وقالت الوزارة، مساء الثلاثاء، إنه تم رصد 23 طائرة صينية، بما في ذلك طائرات مقاتلة وطائرات مسيّرة حول تايوان خلال فترة ساعتين.
وأكدت الصين أنها لن تتخلى أبدًا عن استخدام القوة لفرض سيطرتها على تايوان.
وكثفت الضغوط العسكرية على الجزيرة في السنوات الأخيرة، حيث تمَّ إرسال طائرات حربية وسفن بحرية بشكل شبه يومي، وهو ما يقول الخبراء إنها "تكتيكات المنطقة الرمادية" التي لا تصل إلى حد العمل الحربي الصريح.
ويرفض لاي، مثل الرئيسة المنتهية ولايتها تساي إنغ وين، مطالبة بكين بالسيادة على تايوان. وفق "فرانس برس".