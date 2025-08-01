القضاء الكولومبي يحكم على الرئيس السابق ألفارو أوريبي بالإقامة الجبرية

حكم القضاء في كولومبيا، الجمعة، على الرئيس السابق ألفارو أوريبي، بالإقامة الجبرية لمدة 12 عاماً لإدانته بالتأثير على الشهود، ليصبح بذلك أول رئيس سابق للبلاد يُدان ويُحرم حريته. وفق وكالة "فرانس برس".

وأظهرت وثيقة قضائية نشرها الإعلام المحلي، أن أوريبي (73 عاماً) الذي شغل منصب الرئيس بين 2002 و2010، مُنع من تولي أي وظيفة عامة لمدة تزيد على 8 سنوات.

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ودانت محكمة في كولومبيا الاثنين أوريبي بالتأثير على شهود وتزوير إجراءات قانونية، ليصبح بذلك أول رئيس سابق في البلد الواقع في أمريكا الجنوبية تتمّ إدانته أمام القضاء.

وبدأ التحقيق بحق أوريبي في العام 2018، وشهدت القضية العديد من التحولات، وسط محاولات متكررة لحفظ الملف من قبل مدعين عامين.

وبدأت محاكمته في مايو/ أيار 2024 وبُثت مباشرة عبر وسائل الإعلام المحلية، وتخللها استجواب أكثر من 90 شاهداً. ولقيت المحاكمة متابعة واسعة مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المقررة في مايو/ أيار 2026.

ويُعد ألفارو أوريبي زعيم حزب الوسط الديمقراطي، شخصية محورية في المشهد السياسي الكولومبي، ويحظى بنفوذ واسع داخل اليمين الذي يتولى المعارضة منذ وصول غوستافو بيترو إلى السلطة في 2022 ليصبح أول رئيس يساري للبلاد.