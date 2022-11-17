ورقة تعليمات جديدة لبايدن تجدد المخاوف بشأن صحته

رصدت الكاميرات أخيرًا الرئيس الأمريكي جو بايدن يستعين بورقة تعليمات مكتوبة له خاصة، تخبره بمكان جلوسه وموعد التقاط الصور والتحدث في أثناء حضوره قمة مجموعة العشرين.

وأظهرت لقطة مقربة لبايدن، وهو يجلس وبيده قائمة من التعليمات التي تخبره بجلوسه في المنتصف، وأنه سيلقي ملاحظات افتتاحية في القمة، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وتتضمن الورقة ،أيضًا، تعليمات بموعد التقاط الصور مع القادة الآخرين قبل الجلوس، مع تعليمات خاصة بالملاحظات الافتتاحية لحدث G20.

كما تتضمن الملاحظات التفصيلية الأخرى، المشاريع التي سيعلن عنها بايدن، مع تذكيره بأنه مسؤول عن إغلاق الحدث إلى جانب مضيفه المشارك.

وتشير الملاحظات إلى الرئيس بكلمة "أنت" بدلا من اسمه، وظهر بايدن، وهو يلقي نظرة خاطفة على الملاحظات وهي على الطاولة.