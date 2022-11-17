ورقة تعليمات جديدة لبايدن تجدد المخاوف بشأن صحته
رصدت الكاميرات أخيرًا الرئيس الأمريكي جو بايدن يستعين بورقة تعليمات مكتوبة له خاصة، تخبره بمكان جلوسه وموعد التقاط الصور والتحدث في أثناء حضوره قمة مجموعة العشرين.
وأظهرت لقطة مقربة لبايدن، وهو يجلس وبيده قائمة من التعليمات التي تخبره بجلوسه في المنتصف، وأنه سيلقي ملاحظات افتتاحية في القمة، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وتتضمن الورقة ،أيضًا، تعليمات بموعد التقاط الصور مع القادة الآخرين قبل الجلوس، مع تعليمات خاصة بالملاحظات الافتتاحية لحدث G20.
كما تتضمن الملاحظات التفصيلية الأخرى، المشاريع التي سيعلن عنها بايدن، مع تذكيره بأنه مسؤول عن إغلاق الحدث إلى جانب مضيفه المشارك.
وتشير الملاحظات إلى الرئيس بكلمة "أنت" بدلا من اسمه، وظهر بايدن، وهو يلقي نظرة خاطفة على الملاحظات وهي على الطاولة.
ويأتي ذلك في إطار حضور الرئيس الأمريكي البالغ من العمر 79 عامًا، القمة التي استمرت ليومين في بالي بإندونيسيا مع قادة العالم الآخرين.
وكانت هذه الورقة والملاحظات الوصفية أثارت مخاوف بشأن سلامته العقلية وصحته.
وليست هذه المرة الأولى التي يستخدم فيها بايدن، مثل هذه الورقة، حيث التقطت صور لبايدن بضع مرات وهو يستخدم ورقة التعليمات في السابق، بما في ذلك اجتماع حول طاقة الرياح في البيت الأبيض في حزيران/يونيو الماضي.
وتضمنت هذه الورقة تعليمات تفصيلية وطلبت من بايدن، الدخول إلى غرفة روزفلت، وإلقاء التحية على المشاركين، ثم طلب من الرئيس التحدث بمجرد إحضار الصحفيين إلى الغرفة لمدة دقيقتين.
وبعد مغادرة المراسلين، طلب من بايدن، التحدث إلى بعض الحاضرين في الاجتماع، وكان انتهى هذا الاجتماع دون وقوع مزيد من الأخطاء المعروفة عن بايدن، ولكن سرعان ما لاحظ المصورون هذه الورقة التي كان يحملها.
كما ظهر بايدن، أيضًا، بورقة شبيهة خلال لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في أثناء قيامه بجولة لتقييم الأضرار التي لحقت بإعصار "إيدا" في ولاية لويزيانا وأثناء قمة مجموعة العشرين في روما.