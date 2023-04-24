ماكرون يندد بتصريحات السفير الصيني في باريس

وجّه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الإثنين انتقادات لسفير الصين في باريس إثر تصريحاته التي شككت في سيادة دول منبثقة عن الاتحاد السوفيتي السابق، وشدد على أن حدود تلك الدول "لا يمكن المساس بها".

وقال ماكرون للصحفيين على هامش مشاركته بقمة في بلجيكا: "أعتقد أنه لا يجب على دبلوماسي استخدام هذا النوع من العبارات".