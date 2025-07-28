إيران تعلن إحباط مخطط يتزعمه الأمير بهلوي لإسقاط النظام

أعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية، اليوم الاثنين، إفشال مشروع معقّد تقف خلفه أجهزة استخبارات غربية وإسرائيلية، هدف إلى زعزعة الاستقرار الداخلي وإسقاط النظام خلال ما سمّته بـ"الحرب المركّبة" التي استمرت 12 يوماً.

وذكرت الوزارة في بيان رسمي، أن أجهزتها تمكّنت من كشف وإحباط خطة لإنشاء "دولة في المنفى" بزعامة ولي العهد السابق الأمير رضا پهلوي وعدد من الشخصيات المعارضة المقيمة في الخارج، بدعم مباشر من جهاز الموساد الإسرائيلي.

وأشارت إلى التصدي لمحاولة مسلحة من قبل تيار الملكيين لخلق فوضى في طهران عبر شن هجمات متزامنة مع قصف محتمل لسجن إيفين.

وأضاف البيان أن "الأجهزة المختصة رصدت شبكات إعلامية مرتبطة بالمعارضة الخارجية، تلقت تمويلاً عبر العملات الرقمية (تتر) لتنفيذ عمليات تحريض وبث شائعات بهدف إثارة الرأي العام".

ولفتت إلى اعتقال 53 عنصرًا من جماعة "التبشير بالمسيحية الصهيونية"، قال البيان إنهم مدعومون من كنائس أمريكية وإسرائيلية.

وفي سياق متصل، أعلنت الوزارة عن اعتقال 3 من قيادات تنظيم "داعش" و50 عنصراً إرهابياً آخرين، فضلاً عن ضبط سترات ناسفة ومتفجرات. كما كشفت عن وجود قاعدة تضم 300 عنصر أجنبي على الحدود الجنوبية الشرقية كانوا يخططون لعمليات تخريبية داخل البلاد.

وأكد البيان أن ما جرى خلال الفترة الماضية كان "حرباً هجينة" ذات أبعاد عسكرية وأمنية واستخباراتية ونفسية، مشيرًا إلى أن الأجهزة الإيرانية واجهت ما سمّته "ناتو استخباريًّا غربيًّا" استهدف وحدة إيران وسيادتها.

واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن الشعب الإيراني أظهر وعيًا ووفاءً كبيرين بدعمه لأجهزته الأمنية في هذه المواجهة المعقّدة، معتبرة ذلك عنصرًا حاسمًا في صدّ الهجمات والمؤامرات.

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استدعاء 98 متعاوناً مع قناة معارضة

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية، عن اعتقال واستدعاء 98 شخصًا من "العناصر العملياتية" المرتبطة بما وصفتها بـ"شبكة إيران إنترناشونال الإرهابية" داخل البلاد.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن هذه الإجراءات جاءت في إطار التصدي لمحاولات الشبكة الإخلال بالأمن القومي وزعزعة الاستقرار الداخلي، مؤكدة استمرار المتابعة الأمنية للعناصر المرتبطة بالجهات المعادية.

ولم توضح الوزارة تفاصيل إضافية حول طبيعة التهم أو أماكن الاعتقال، لكنها شددت على أن الشبكة تعمل تحت توجيه أجهزة استخباراتية إسرائيلية وغربية، وتلعب دوراً رئيسياً في الحرب الإعلامية ضد إيران.