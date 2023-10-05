إيران تكشف حصولها على معلومات سرية عن نتنياهو وقادة إسرائيليين ‎

كشف مصدر أمني إيراني لقناة "الميادين"، عن حصول طهران على معلومات سرية حساسة تخص رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقالت القناة، نقلاً عن المصدر الأمني، إن المعلومات السرية تتضمن قائمة إعلاميين أجانب يتلقون رشى من مكتب نتنياهو.

وتضم القائمة أسماء إعلاميين أوروبيين وأمريكيين وإسرائيليين، مع كافة المعلومات الخاصة بهم والمبالغ التي استلموها، وفق ذات المصدر.

وأوضح المصدر أن الأجهزة الأمنية الإيرانية حصلت على معلومات سرية وشخصية لقادة إسرائيليين بالإضافة الى نتنياهو.

وتضم القائمة معلومات وصورا سرية للشخصيات التي كان يحتفظ بها كل من نتنياهو، ووزير الدفاع السابق رئيس حزب "المعسكر الرسمي" بيني غانتس، ورئيسي الوزراء السابقين إيهود باراك وإيهود أولمرت.

وأضاف المصدر أن الملفات السرية الإسرائيلية موجودة الآن لدى الجهة الأمنية الإيرانية، وقد تنشرها في وقت لاحق.

وأكد أن "المعلومات السرية خرجت من مكتب نتنياهو عبر ذاكرة إلكترونية"، دون أن يوضح كيفية وتاريخ الحصول عليها.

ويشهد البلدان (إسرائيل و إيران) حرباً إلكترونية شرسة منذ سنوات.

وفي آذار 2019، كشفت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، أن إيران نجحت في اختراق هاتفي سارة نتنياهو، ونجله يائير، وعمدت التنصت على بنيامين نتنياهو في بيته.

وفي ذات الشهر، أبلغ جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، رئيس الأركان حينها بيني غانتس، بأن أجهزة المخابرات الإيرانية اخترقت هاتفًا خلويًا كان في حوزته.