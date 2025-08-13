شركة إسرائيلية تزود دولة أوروبية بمعدات عسكرية بـ 1.6 مليار دولار

أعلنت شركة إلبيت سيستمز العسكرية الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، فوزها بعقد قيمته 1.635 مليار دولار أمريكي لتزويد دولة أوروبية لم تذكرها، بمجموعة متنوعة من الحلول الدفاعية.

ووفق وسائل إعلام عبرية، ينفذ العقد الكبير على مدى خمس سنوات، ويضم مجموعتين رئيسيتين من المعدات والتكنولوجيات.

تشمل المجموعة الأولى صواريخ دقيقة بعيدة المدى وأنظمة قتالية جوية دون طيار، مثل الطائرات المسيرة القادرة على تنفيذ مهام استخباراتية أو هجومية.

وتشمل المجموعة الثانية أنظمة استخبارات متطورة، خاصة بالحرب الإلكترونية، وجمع المعلومات الاستخبارية، والرؤية الليلية، بالإضافة إلى مركبات قتالية متطورة وحلول اتصالات رقمية في ساحة المعركة.

وتمكّن هذه الحلول الجيش من العمل على جميع مستويات العمليات، من المقر الرئيس إلى القوات الميدانية، باستخدام التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي.

وعلقت صحيفة معاريف العبرية بالقول إن هذه الأسلحة والتكنولوجيات مجربة عدة مرات خلال حربي غزة ولبنان، وأثبتت دقتها.

وكشفت شركة إلبيت سيستمز في تقرير آخر، عن نتائجها للربع الثاني من عام 2025، وقالت إنها سجلت زيادةً في الإيرادات بنسبة 21%، لتصل إلى حوالي ملياري دولار أمريكي.

وبلغ صافي الربح العائد للمساهمين 125.7 مليون دولار أمريكي، بزيادةٍ بلغت حوالي 60% مقارنةً بالربع المقابل من العام الماضي.

وبلغ إجمالي طلبات الشركة حتى 30 يونيو حزيران الفائت رقمًا قياسيًا بلغ 23.8 مليار دولار أمريكي، منها حوالي 68% طلبات من خارج إسرائيل.

وأشارت الشركة إلى أنه منذ اندلاع حرب غزة، شهد الطلب من وزارة الدفاع الإسرائيلية زيادة ملحوظة، لا سيما في مجال الأسلحة والحلول التشغيلية، وهو اتجاه من المرجح أن يستمر ويؤدي إلى طلبات إضافية، وكانت أحدثها صفقة بحوالي مليار دولار.