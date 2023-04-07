قائد الشرطة الإسرائيلية يدعو المدنيين لحمل السلاح "لمواجهة التهديدات"
دعا قائد الشرطة الإسرائيلية يعقوب شبتاي، اليوم الجمعة، المدنيين الذين لديهم أسلحة مرخصة إلى حملها هذه الأيام لمواجهة التهديدات.
ووفق ما نقلت قناة كان العبرية على حسابها في تويتر، قال شبتاي في تعليقه على حادث إطلاق النار في غور الأردن: "هذا هجوم قاتل يذكرنا بمدى أهمية التهديد بأشكاله المختلفة. لذلك، فإلى جانب نشاطنا ونشاط القوى الأمنية في جميع القطاعات، فإنني أدعو كل مواطن لديه سلاح مرخص وماهر في تشغيله بشكل قانوني - أن يحمله هذه الأيام".
وقتلت إسرائيليتان وأصيبت ثالثة في وقت سابق الجمعة بعد عملية إطلاق نار استهدفت سيار كانت تقلهن عند مفترق الحمرا في غور الأردن بالضفة الغربية.
وأوضح متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن قوات الأمن تجري عملية مطاردة وراء المسلحين في المنطقة.
وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أقام الجيش الإسرائيلي حواجز على عدة تقاطعات في المنطقة. وتم فحص ما إذا كانت سيارتهما واصلت السير باتجاه أريحا.