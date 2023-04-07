قائد الشرطة الإسرائيلية يدعو المدنيين لحمل السلاح "لمواجهة التهديدات"

دعا قائد الشرطة الإسرائيلية يعقوب شبتاي، اليوم الجمعة، المدنيين الذين لديهم أسلحة مرخصة إلى حملها هذه الأيام لمواجهة التهديدات.

ووفق ما نقلت قناة كان العبرية على حسابها في تويتر، قال شبتاي في تعليقه على حادث إطلاق النار في غور الأردن: "هذا هجوم قاتل يذكرنا بمدى أهمية التهديد بأشكاله المختلفة. لذلك، فإلى جانب نشاطنا ونشاط القوى الأمنية في جميع القطاعات، فإنني أدعو كل مواطن لديه سلاح مرخص وماهر في تشغيله بشكل قانوني - أن يحمله هذه الأيام".