وضع سفير أمريكي سابق تحت الرقابة القضائية لانتهاكه قوانين أخلاقية

وأولسون الذي سبق أن تولّى منصب سفير الولايات المتحدة لدى باكستان، من العام 2012 وحتى العام 2015، أقرّ بالذنب، في حزيران/ يونيو العام الماضي، بالإدلاء بتصريحات كاذبة، وانتهاك قوانين تحظر حشد الدعم لحكومة أجنبية.

وبحسب مكتب المدّعي العام، تلقّى "أولسون"، عندما كان يشغل منصب سفير الولايات المتحدة لدى باكستان، خدمات ومنافع من رجل أعمال باكستاني-أمريكي أشير إليه في وثائق المحكمة بـ"الشخص 1".

ومن بين هذه الخدمات والمنافع مبلغ مالي قدره 25 ألف دولار تمّ تسديده لصديقة "أولسون" حينها لمساعدتها في تغطية تكاليف دراستها في جامعة كولومبيا في نيويورك، و18 ألف دولار نفقات سفر درجة أولى لإجراء مقابلة توظيف في لندن.

المصدر: صحيفة "واشنطن بوست"