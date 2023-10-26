تقرير: إسرائيل بدأت تخسر الدعم الدولي تدريجيًّا مع استمرار الحرب في غزة

وألغى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان زيارته المقررة إلى إسرائيل، وأوقف خطط التعاون في مجال الطاقة مع إسرائيل، إذ قال "إن حماس ليست منظمة إرهابية ولكنها بالأحرى مجموعة من المحررين والمجاهدين الذين يدافعون عن أرضهم وشعبهم. وإن تركيا لن تسمح أبدًا بقتل الأطفال".

وفي السياق ذاته، قال رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم، إنه لا يوجد زعيم مسلم يتوقع أن يتم حل الأحداث في غزة بسهولة. وقال: " لقد أصبحت إسرائيل متعجرفة للغاية بدعم من الولايات المتحدة وأوروبا. إنه مستوى الجنون الذي يسمح بذبح الناس، وقتل الأطفال، وقصف المستشفيات، وتدمير المدارس. إنها ذروة الهمجية في هذا العالم".

تصريحات غوتيريش الحادة

وأشار الموقع إلى حديث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الذي قوبلت تصريحاته الأخيرة بغضب إسرائيلي كبير، إذ أكد "أن عمليات القتل التي ترتكبها حماس لم تحدث من فراغ، مضيفًا أن الشعب الفلسطيني تعرَّض لـ 56 عامًا من الاحتلال الخانق.

وعربيًّا لفت الموقع إلى مقابلة ملكة الأردن رانيا العبدالله مع شبكة "CNN" الأمريكية إذ قالت، في إشارة للمعايير المزدوجة الدولية في التعامل مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي: "هل يقال لنا إنه من الخطأ قتل عائلة بأكملها تحت تهديد السلاح، ولكن لا بأس بقصفهم حتى الموت؟".

وتابع الموقع، أن استمرار إسرائيل في قصف غزة ورفضها لتنفيذ أي وقف إطلاق نار مؤقت لدواع إنسانية كما طلب العديد من زعماء العالم، جعل نظرة الكثيرين حول العالم تختلف مع طريقة التفكير وإستراتيجية الدفاع عن النفس التي تتمترس إسرائيل خلفها.

كما ويثبت وجود انفصال متزايد بين الطريقة التي تنظر بها الدولة اليهودية إلى الصراع، وكيف تنظر إليه بقية دول الشرق الأوسط والعديد من المناطق الأخرى.

المصدر: موقع بلومبيرغ الأمريكي