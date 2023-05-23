بعد دعم أوغان.. هل ضمن أردوغان الفوز بانتخابات الرئاسة؟

تلقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دفعة مهمة يوم الإثنين، على مساعيه لتمديد فترة حكمه التي استمرت 20 عامًا عندما أعلن المرشح الذي خرج من السباق الرئاسي في الجولة الثانية دعمه له.

وشجع سنان أوغان، الذي احتل المركز الثالث في تصويت 14 مايو بحوالي 5.2٪ من الأصوات، أنصاره على دعم أردوغان لولاية ثالثة.

وقال أوغان في مؤتمر صحفي في أنقرة: "أعلن أنني سأدعم مرشح تحالف الشعب السيد رجب طيب أردوغان في الجولة الثانية من الانتخابات".