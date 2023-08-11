حملة ترامب الرئاسية تتعرض لـ"استنزاف مالي حاد"

يضطر مرشحو الرئاسة في الولايات المتحدة، إلى دفع مبالغ توصف بالباهظة حتى يغطوا "فواتير الحملات" التي يخوضونها من أجل إقناع الناخبين.

لكن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الذي يسعى لنيل ترشيح الحزب الجمهوري، يواجه عقبة إضافية، بينما يتجه لمنافسة، الرئيس الديمقراطي الحالي، جو بايدن على الأرجح في سنة 2024.

وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، فإن ترامب لا يواجه تفاقم مشاكله أمام القضاء فقط، بل ثمة فواتير تنهكه، في إشارة إلى أتعاب المحامين الذين يتولون الدفاع عنه.

وهذا الأمر يعني أن حملة ترامب ستدفع أموالا مهمة للمحامين وشركات القانون، في حين كان يفترض أن تذهب تلك الأموال إلى حملات إعلامية وإقامة فعاليات في مختلف الولايات.

وكشف تقرير مالي صدر حديثا أن الهيئات واللجان السياسية المختلفة التابعة لترامب، خصصت نسبة مهمة من الأموال التي أنفقتها لأجل تمويل الدفاع عن ترامب أمام القضاء.

وتم توجيه اتهامات جنائية لترامب في ثلاث قضايا، أولها بسبب ما اعتبر شراء لصمت ممثلة إباحية، ثم قضية ثانية، متعلقة بحيازة وثائق سرية كان يفترض أن تعاد للأرشيف، بسبب حساسيتها.

أما القضية الثالثة والأحدث، فاتُهم فيها ترامب بمحاولة تقويض الديمقراطية وعكس نتائج الانتخابات في أواخر 2020 عندما فاز خصمه الديمقراطي، جو بايدن، بالرئاسة.

وأظهرت الأرقام أن متاعب ترامب القضاء شكلت 30 في المئة من كل دولار جرى إنفاقه على الحملة، خلال السنة الحالية.

وفي المجمل، وصلت النفقات القانونية لترامب، إلى 27 مليون دولار، بسبب اضطرار الرئيس السابق إلى الاستعانة بثماني شركات قانونية من أجل الدفاع عن نفسه.

في المقابل، ثمة من يرى أن ترامب يستغل هذه القضايا لأجل خطب ود قاعدة أنصاره، ودفعهم إلى التبرع أكثر حتى يستطيع الوقوف في وجه القضاء الذي يعتبره خصما مباشرا ومدفوعا من قبل الديمقراطيين.

المصدر: نيويورك تايمز