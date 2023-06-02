إصابة مستوطن إسرائيلي جراء إطلاق نار غرب نابلس

اصيب مستوطن إسرائيلي بجروح، اليوم الجمعة، جراء إطلاق نار بالقرب من بلدة "دير شرف" غرب مدينة نابلس بالضفة الغربية.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن إطلاق النار وقع قرب مستوطنة "شافي شمرون" وأسفر عن إصابة إسرائيلي في الفخذ ونقل إلى المستشفى للعلاج.

وذكرت القناة العبرية 14 أن منطقة الهجوم شهدت تواجداً كثيفاً لقوات الأمن الإسرائيلية التي بدأت عملية بحث واسعة عن منفذ الهجوم الذي فر من المكان.

وبعد الحادث، أغلقت القوات الإسرائيلية عدة طرق في محيط غرب نابلس منها، "شافي شمرون" و"صره" ومفترق "جيت".