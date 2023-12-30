شبهة "غسل أموال" تقود وزيرًا ماليزيًا سابقًا إلى التحقيق
قالت لجنة مكافحة الفساد في ماليزيا، اليوم السبت، إنها تحقق مع دايم زين الدين، وزير المالية الأسبق والحليف الرئيس لرئيس الوزراء الأسبق مهاتير محمد، بتهمتي إساءة استخدام السلطة، وغسل أموال.
وأكدت اللجنة في بيان ما أوردته تقارير إعلامية هذا الشهر بأنها صادرت برج إلهام، وهو مبنى مكون من 60 طابقًا في العاصمة الماليزية كوالالمبور، في إطار التحقيق مع دايم.
ونفى دايم (85 عامًا) في بيان، يوم الخميس الماضي، ارتكاب أي مخالفات، وقال إن السلطات لم تبلغه بالجرائم التي يقال إنه ارتكبها على الرغم من الطلبات المتكررة للجنة مكافحة الفساد في هذا الشأن.
كما وصف التحقيق معه بأنه "حملة اضطهاد سياسي" تقودها لجنة مكافحة الفساد ورئيس الوزراء أنور إبراهيم.
وقالت اللجنة، اليوم السبت، إنها تصرفت بشكل مستقل وفقًا للقانون، وإنها فتحت تحقيقًا بحق "دايم"، في فبراير شباط، بناءً على المعلومات الواردة في وثائق "باندورا"، وهي عبارة عن تسريب لسجلات مالية، في العام 2021، كشف عن أصول خارجية يملكها سياسيون وشخصيات عامة في أنحاء العالم.
وجاء في الوثائق أن "دايم" ومجموعة من رفاقه وأفراد عائلته يمتلكون أصولاً بقيمة 25 مليون جنيه إسترليني على الأقل (31.82 مليون دولار).
وقالت اللجنة إنها طلبت من "دايم" الإعلان عن أصوله، في يونيو/ حزيران، ومنحته 5 فرص أخرى للقيام بذلك كان آخرها، في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني.
وأضافت: "لديه كل الفرص لتبرئة نفسه في حال رُفعت القضية للنظر أمام المحكمة".