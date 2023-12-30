شبهة "غسل أموال" تقود وزيرًا ماليزيًا سابقًا إلى التحقيق

قالت لجنة مكافحة الفساد في ماليزيا، اليوم السبت، إنها تحقق مع دايم زين الدين، وزير المالية الأسبق والحليف الرئيس لرئيس الوزراء الأسبق مهاتير محمد، بتهمتي إساءة استخدام السلطة، وغسل أموال.

وأكدت اللجنة في بيان ما أوردته تقارير إعلامية هذا الشهر بأنها صادرت برج إلهام، وهو مبنى مكون من 60 طابقًا في العاصمة الماليزية كوالالمبور، في إطار التحقيق مع دايم.

ونفى دايم (85 عامًا) في بيان، يوم الخميس الماضي، ارتكاب أي مخالفات، وقال إن السلطات لم تبلغه بالجرائم التي يقال إنه ارتكبها على الرغم من الطلبات المتكررة للجنة مكافحة الفساد في هذا الشأن.