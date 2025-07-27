بسبب "آلية الزناد".. مشروع قانون إيراني للانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي

كشف إبراهيم رضائي، المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، عن إعداد مشروع قانون جديد يُلزم الحكومة الإيرانية بالانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT)، في حال أقدمت الدول الأوروبية على تفعيل آلية الزناد "سناب باك" لإعادة العقوبات الأممية.

وأوضح رضائي أن لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإسلامي ناقشت في اجتماعها يوم الأحد تبعات وآثار احتمال تفعيل آلية الزناد من قِبل أطراف الاتفاق النووي، خصوصاً الترويكا الأوروبية، وقد أجمع غالبية الأعضاء على ضرورة تقديم مشروع قانون يُلزم الحكومة بالرد الحازم من خلال الانسحاب من "NPT".

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وأضاف أن المقترح دخل حيز الدراسة رسمياً داخل اللجنة، والعمل جارٍ على صياغته، معتبراً ذلك خطوة ردعية تعكس خطورة الموقف الحالي.

تأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوتر بين إيران والدول الأوروبية، التي تلوّح بإعادة تفعيل العقوبات الدولية، ما قد يؤدي إلى أزمة دبلوماسية حادة تهدد مستقبل الاتفاق النووي الموقع عام 2015.