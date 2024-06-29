لا صوت يعلو فوق سلطة المرشد.. هل يحدث الرئيس الجديد فرقاً في السياسة الإيرانية؟

لا يمنح النظام السياسي الإيراني سلطات واسعة لرئيس الجمهورية، على الرغم من أنه يقود السلطة التنفيذية دستوريًا، ومكلّف بالإشراف على الحكومة وبتمثيل إيران على الساحة الدولية.

وتحدّ سلطةُ المرشد الأعلى الشاملة من دور الرئيس بشكل كبير، خصوصًا فيما يتعلق بالشؤون والسياسة الخارجية وإدارة الملفات الإقليمية والدولية، ومنها الملف الأهم والأبرز المتمثل بملف البرنامج النووي الإيراني الذي تشتبك فيه إيران سياسيًا مع قوى عالمية كالولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي ومنظمات الأمم المتحدة المعنية.

مُنفّذٌ لسياسة المرشد

وبحسب العقيدة السياسية الإيرانية يعد رئيس الدولة منفذًا لسياسة المرشد وليس صانعًا لها، وينسحب هذا أيضًا على وزير الخارجية الإيراني.

وهنا تجدر الإشارة الى المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران الذي يعمل كحلقة وصل حيوية للتنسيق بين مختلف الوزارات الحكومية والأجهزة الأمنية في تحديد السياسة الخارجية، الذي على الرغم من أن رئيس الجمهورية يترأسه ويضم ممثّلين عن الجيش والسلطات القضائية والتشريعية، بيد أنّ المرشد الأعلى ومن خلال تتبع وتحليل المقاربات السياسية الإيرانية يضطلع بنفوذ كبير على المجلس، إذ إن قراراته وآليات تنفيذها تخضع لموافقة وتوجيهات المرشد الأعلى.

وبالتالي ومن خلال تحليل سياقات الاشتباك السياسي الإيراني الخارجي يبدو جليًا أن السياسة الخارجية الإيرانية ومساراتها وثوابتها، لا تتغير بتغير الرئيس ولا تتأثر بشخصه أو بكونه من التيار المحافظ الأصولي أو الإصلاحي، أو أي تيار آخر، بل تنحصر بشخص المرشد الأعلى وتوجهاته، وهذا ما يفسر عدم تغير السياسة الخارجية الإيرانية منذ العام الذي وصلت فيه الثورة الخمينية للحكم في العام 1979 وحتى وقتنا الحاضر.