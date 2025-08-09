"بوابة حصينة".. لماذا تعجز روسيا عن اقتحام خط دنيبرو الأوكراني؟

وسط الهجمات الروسية المتكررة ومحاولات موسكو الحثيثة لتغيير موازين المعركة في أوكرانيا، تبقى الضفة الشرقية لنهر دنيبرو الأوكرانية واحدة من أعقد الجبهات العسكرية وأكثرها استعصاءً على الجيش الروسي.

ولم تنجح القوات الروسية في اختراق الدفاعات الأوكرانية الممتدة بطول النهر، من خيرسون جنوبًا حتى زابوريجيا ودنيبروبتروفسك شمالًا.

ورغم إعلان روسيا أكثر من مرة تحقيق تقدم تدريجي في بعض الجبهات، فإن الواقع الميداني يكشف عجزًا واضحًا عن كسر الخط الدفاعي الشرقي لنهر دنيبرو الذي بنته كييف بتكتيك محكم ودعم غربي تقني ولوجستي.

وتحول هذا الخط إلى جدار ناري مدعوم بأنظمة دفاعية ذكية، وألغام بحرية ورادارات متطورة تصد أي محاولة روسية لعبور الجبهة.

وحاولت موسكو في أكثر من مرة تنفيذ عمليات إنزال برمائية أو قصف مدفعي مكثف قبيل محاولات تقدم، إلا أن القوات الأوكرانية تمكنت من إفشال تلك المحاولات، خاصة في مناطق مثل جزيرة الأفاعي وخط نوفا كاخوفكا؛ ما كشف حجم التعقيد الذي يواجهه الروس في محيط النهر.

نهج مدروس

حول ذلك قال مدير مركز JSM للأبحاث والدراسات في روسيا، الدكتور آصف ملحم، إن موسكو تعتمد نهجًا مدروسًا يقوم على التقدم البطيء بخطوات صغيرة لكنها مؤثرة، من خلال فتح ثغرات في المحاور الضعيفة والالتفاف حول القوات الأوكرانية، مستفيدًا من الطبيعة الجغرافية المعقدة والمليئة بالبلدات، والتي تمنح كل قطاع من الجبهة خصوصية تكتيكية مختلفة.

وأشار في تصريحات لـ"إرم نيوز" إلى أن محور كوبيانسك، شمال شرق أوكرانيا، يشهد تحصينات أوكرانية قوية، حيث أقامت كييف خطوطًا دفاعية متدرجة، من الشمال إلى الجنوب، خاصة أن روسيا بدأت بفتح ثغرة في قرية دوريشني غرب نهر أسكول، تمهيدًا لشن هجوم بين خطي الدفاع الأول والثاني.

وفي ما يخص جبهة باخموت، أوضح ملحم أن المنطقة الممتدة بين باخموت، وسيفيرسك، وليمان، وكراماتورسك، ودروشكيفكا، وكونستانتينيفكا، تمثل حصنًا منيعا بقطر يناهز 50 كيلومترًا، تنتشر فيه القوات الأوكرانية بشكل كثيف، وأن أي محاولة اقتحام لهذه المناطق دون تفوق عددي ستكون مكلفة وغير واقعية.

في الجنوب، يحظى محور بافلوفغراد – باكروفسك، بأهمية لوجستية بالنسبة لأوكرانيا، وأكد ملحم أن روسيا تتجنب الهجمات المباشرة وتكرر نمط فتح الثغرات والتطويق والالتفاف، ضمن استراتيجية ترهق القوات الأوكرانية بدلًا من مواجهتها وجهًا لوجه.

ولفت إلى أن المعارك تدور حاليًا عند حدود مقاطعات دانييتسك وزابوروجيا ودنيبرو، مؤكدًا أن السيطرة على مناطق مثل باكروفسك قد تفتح الطريق نحو عمق الغرب الأوكراني في مراحل لاحقة من الحرب.

إرهاق القوات الروسية

من جهته، رأى الخبير في الشؤون الروسية، الدكتور نبيل رشوان، أن الصعوبات الروسية لا تعود فقط للعوامل الجغرافية أو لوجود نهر دنيبرو، بل كذلك للإرهاق الذي أصاب القوات الروسية نتيجة طول أمد المعارك.

وقال المحلل السياسي، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، إن موسكو على الأرجح لن تنفذ أي هجوم واسع هذا الصيف، مكتفية بتثبيت سيطرتها على بلدات في دونيتسك.

وأوضح أن الهدف الروسي يظل الوصول إلى الحدود الإدارية لدونيتسك، إلى جانب ترسيخ النفوذ في زابوريجيا وخيرسون.

وأكد رشوان أن وصول إمدادات جديدة من السلاح الأمريكي والأوروبي عزز من معنويات القوات الأوكرانية، مشيرًا إلى أن التحركات الغربية الأخيرة - بما في ذلك إرسال غواصتين نوويتين إلى بحر البلطيق والمحيط الهادئ - تعكس توجهًا أمريكيًا أكثر صرامة في التعامل مع روسيا.

وأضاف الخبير في الشؤون الروسية، أن التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والإنذارات الروسية المتكررة، تضع الجميع على حافة تصعيد أكبر، موضحًا أن انخراط الناتو في النزاع بات أمرًا حتميًا سواء عبر الولايات المتحدة أو القوى الأوروبية الكبرى.

وأشار إلى أن روسيا تبدو حاليًا في حالة من التراجع؛ ما قد يُفسَّر غربيًا على أنه مؤشر ضعف.

وشدد على أنه رغم سيطرة روسيا على حوالي 20% من الأراضي الأوكرانية، فإن كلا الطرفين يعانيان من الإرهاق؛ ما يجعل من تحقيق أي طفرة عسكرية أمرًا صعبًا، على الأقل في المدى القريب.