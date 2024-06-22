خسرته فرنسا.. ماذا تعرف عن "إيمورارين" أحد أهم مناجم اليورانيوم في العالم؟

تلقت فرنسا ضربة موجعة جديدة في القارة الأفريقية، وتحديداً في دولة النيجر، التي أجبرت القوات الفرنسية، قبل أشهر، على الانسحاب بعد انقلاب أطاح بالنظام الذي كان رئيسه حليفاً لباريس.

وخسرت فرنسا الكثير من امتيازاتها ومصادر ثرواتها في منطقة الساحل الأفريقي وغرب القارة السمراء، بعد انقلابات عسكرية شهدتها دول مالي والنيجر وبوركينا فاسو والغابون.

وكانت أحدث أزمة واجهتها باريس في النيجر، حرمانها من عقد استغلال مستقبلي لمنجم "إيمورارين"، الذي يكتسب أهمية اقتصادية هائلة باعتباره أحد أهم وأكبر مناجم اليورانيوم في العالم.

وفي خطوة مفاجئة صدمت باريس، أنهت النيجر ترخيص استخراج وتشغيل اليورانيوم الممنوح لشركة "أورانو" للطاقة النووية التابعة للحكومة الفرنسية.

وأنهى المجلس العسكري بهذا القرار هيمنة فرنسية استمرت لأكثر من 50 عاماً على مناجم اليورانيوم في النيجر، كان آخرها وأكبرها منجم "إيمورارين".