الديمقراطيون ينشرون "رسالة من ترامب" لإبستين في عيد ميلاده

نشر مشرّعون ديمقراطيون الاثنين رسالة يُفترض أن دونالد ترامب أرسلها الى رجل الأعمال جيفري إبستين بمناسبة عيد ميلاده الخمسين عام 2003، وكان الرئيس الأمريكي قد نفى وجودها، بحسب "فرانس برس".

ونشر أعضاء ديمقراطيون في لجنة بمجلس النواب على منصات التواصل الاجتماعي الرسالة التي تتضمن رسما لامرأة عارية وتتحدث عن "سرّ" مشترك بين ترامب ورجل الأعمال الراحل المتّهم بارتكاب جرائم جنسية وباستغلال قاصرات جنسيا، وتحمل توقيع ترامب.

وقال ترامب إنه لم يكتب الرسالة ولم يرسم امرأة ممتلئة الجسم تحيط بها. ورفع دعوى قضائية ضد صحيفة "وول ستريت جورنال" مطالبا بتعويض قدره 10 مليارات دولار لنشرها تقريرا عن الرسالة المزعومة.

وكان ترامب (79 عاماً) صديقا لإبستين، وأوردت "وول ستريت جورنال" أن اسم الرئيس من بين مئات الأسماء التي تم العثور عليها أثناء مراجعة وزارة العدل لملفات إبستين، رغم عدم وجود أدلة على ارتكابه أي جريمة.

ورغم أن دونالد ترامب وعد خلال حملته الرئاسية لعام 2024 بالكشف عن ملفات إبستين، فإنه وصف القضية لاحقًا بأنها "مملة". وعلى الرغم من ظهوره في مناسبات مع إبستين خلال التسعينيات، فإن ترامب لم يُتهم بأي جريمة أو يُفتح بحقه تحقيق رسمي.