زيلينسكي يكشف عن تسلم بلاده أنظمة دفاع جوي جديدة

كشف الرئيس الأوكراني فولوديمبر زيلينسكي، أن بلاده حصلت على أنظمة دفاع جوي جديدة، لكنه لم يحدد طرازها، والدولة التي قدمتها.

وقال زيلينسكي، في رسالته المسائية لمواطنيه بالفيديو: "وصل نظامان آخران للدفاع الجوي إلى أوكرانيا. كل التفاصيل، بالطبع، لا ينبغي أن تُعلن علناً. لكن الأنظمة هي التي تسقط كل شيء".

وجاء إعلان زيلينسكي عن تلقي أوكرانيا نظامين جديدين للدفاع الجوي من الغرب، بعد مرور تسعة أيام من إسقاط نظام الدفاع الجوي الأمريكي من طراز"باتريوت" طائرة نقل روسية كانت تقل أسرى حرب أوكرانيين، في منطقة بيلوغورود الروسية القريبة من الحدود الأوكرانية.