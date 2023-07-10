ستولتنبرغ: أردوغان وافق على إحالة انضمام السويد للناتو إلى البرلمان التركي

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، اليوم الاثنين، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وافق على إحالة طلب السويد الانضمام للحلف إلى البرلمان التركي.

وأضاف ستولتنبرغ إن إتمام مسعى انضمام السويد للناتو "خطوة تاريخية".

يأتي ذلك بعد تصريحات أدلى بها أردوغان في وقت سابق، ربط خلالها انضمام بلاده للاتحاد الأوروبي، بانضمام السويد للناتو، وهو ما لقي رفضا من قبل ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية، اللتين رأيتا أن لا علاقة بين انضمام تركيا للاتحاد وبين انضمام السويد للحلف.