بوريل يستنكر غياب أذربيجان وتركيا عن قمة المجموعة السياسية الأوروبية

أبدى مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الخميس، أسفه لقرار رئيسَي أذربيجان إلهام علييف وتركيا رجب طيب أردوغان عدم المشاركة في قمة المجموعة السياسية الأوروبية في غرناطة بجنوب إسبانيا، وسط توترات بشأن النزاع في ناغورني قره باغ.

وقال بوريل لدى وصوله إلى القمة "من المؤسف أن أذربيجان ليست هنا ومن المؤسف أن تركيا، الدولة الرئيسة التي تدعم أذربيجان، ليست هنا أيضًا".

مضيفًا "لذلك، لن نتمكن من الحديث هنا عن مسألة خطيرة، مثل اضطرار أكثر من مئة ألف شخص إلى مغادرة منازلهم على عجل للهروب من عملية عسكرية".