البحرين تسلم روسيا محتالا اختلس نصف مليون دولار

وبحسب الموقع الإخباري الروسي، "تلقى تيميرخانوف خلال الأعوام من 2014 إلى 2019 بالتعاون مع شريكه، أكثر من 47 مليون روبل ( 522 ألف دولار) من أكثر من 30 مواطنا سجلوا لدى شركته للحصول على شقق سكنية في مدينة إزبيرباش في جمهورية داغستان، لكنه قام باختلاس الأموال ولم يستلم المسجلين في المشروع أي شقة".

وفي ديسمبر/كانون الأول 2023، طلبت روسيا من البحرين التي فر إليها تيميرخانوف، تسليمه بعد صدور مذكرة اعتقال بحقه في عام 2021، وتجاوبت السلطات القانونية في البحرين للطلب.