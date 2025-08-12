مراقب جوي فرنسي يأذن بإقلاع طائرة إسرائيلية بعبارة: "حرروا فلسطين"

زيلينسكي: السلام غير العادل في أوكرانيا لن يدوم طويلا

12 أغسطس 2025، 1:51 م

بعد لحظات من إقلاع طائرة "العال"، أمس الاثنين، من باريس إلى تل أبيب، أعطى مراقب الحركة الجوية الفرنسي في برج المراقبة في مطار شارل ديغول الإذن للطيارين بالإقلاع ـ ثم قال على الفور "حرروا فلسطين". 

واعتبرت القناة الـ12 الإسرائيلية أن هذا التصرف "يعتبر بالغ الأهمية والحساسية في عملية الطيران"، مضيفة "يُفترض اتباع البروتوكول الثابت دون أي تغيير. تواصلت شركة (العال) مع سلطة الطيران المدني الإسرائيلية، دون  أن تُدين الحادثة بعد".

ونقلت القناة العبرية، عن مسؤولين إسرائيليين، قولهم "إنهم يُدلون بتصريحات هراء قد تُعرّض الطائرة للخطر في الجو"، وفق تعبيرهم.

وبحسب التقرير، "تأتي هذه الحادثة بعد أن تعرضت مكاتب شركة (العال) في باريس للتخريب بكتابات وعبارات معادية لإسرائيل.

 

 

