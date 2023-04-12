"طالبان": حظر عمل الأفغانيات في الأمم المتحدة "مسألة داخلية"

وذكرت الأمم المتحدة أنه لا يمكنها قبول القرار لأنه ينتهك ميثاقها، وطلبت من جميع موظفيها عدم الذهاب إلى مكاتبها بينما تجري مشاورات وتراجع عملياتها حتى الخامس من مايو أيار.

وقالت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان أمس الثلاثاء إن حكومة "طالبان" ستكون مسؤولة عن أي تداعيات إنسانية سلبية ناجمة عن الحظر.

وفي بيان، أنحى مجاهد باللائمة على الحكومات الأجنبية في الأزمة الإنسانية التي أججتها العقوبات على القطاع المصرفي في البلاد، وتجميد أصول البنك المركزي الأفغاني الموجودة في الخارج، التي وُضع بعضها في صندوق ائتماني في سويسرا.