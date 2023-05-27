اندلاع حرائق مفاجئة بعدد من المناطق الإسرائيلية
اندلعت اليوم السبت حرائق في عدة مناطق من إسرائيل، تركزت معظمها في جنوب البلاد.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن ما يقارب 120 موقعا بيئيا ومتنزهات طبيعية، اشتعلت بها النيران بشكل مفاجئ، وانتشرت بسرعة كبيرة، فيما لم تستطع كوادر الإطفاء السيطرة على جزء كبير من هذه الحرائق.
وقالت الشرطة الإسرائيلية إن طواقم الإطفاء يعملون منذ ساعات في أحراش "زيكيم وكارمية جنوب مدينة اشكلون، للسيطرة على الحريق والحد من انتشارها لكن دون جدوى لغاية اللحظة، كما تحاول الشرطة تحديد مكان المستجمين في أرجاء الحرش لإنقاذهم وإخراجهم بعيدا عن النيران.
وناشدت الشرطة المواطنين بعدم القدوم إلى هذه المناطق، كما طلبت من يتواجدون في محيط الحرائق، بالابتعاد والمغادرة على الفور من أجل سلامتهم .
وذكرت الشرطة أن الحرائق تسببت باحتراق سيارتين بشكل كامل، بعد أن تركها أصحابها وفروا سيرا على الأقدام، ولم تذكر أية مصادر رسمية عن سبب الحرائق، بينما ذكرت مصادر إعلامية عن احتمالية عودة البالونات الحارقة من قطاع غزة.