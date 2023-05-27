اندلاع حرائق مفاجئة بعدد من المناطق الإسرائيلية

اندلعت اليوم السبت حرائق في عدة مناطق من إسرائيل، تركزت معظمها في جنوب البلاد.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن ما يقارب 120 موقعا بيئيا ومتنزهات طبيعية، اشتعلت بها النيران بشكل مفاجئ، وانتشرت بسرعة كبيرة، فيما لم تستطع كوادر الإطفاء السيطرة على جزء كبير من هذه الحرائق.