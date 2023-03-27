التماس للمحكمة العليا في إسرائيل ضد إقالة غالانت

من جانبه، حذر غالانت، في جلسة مغلقة للجنة الشؤون الخارجية والدفاع في "الكنيست"، من أن "أمن إسرائيل في خطر وسط تشريع خطة الإصلاح القضائي".

وقال غالانت: "وفقًا لتقارير جهاز المخابرات، هناك تحديد واضح للوضع باعتباره فرصة لأعدائنا لمهاجمة إسرائيل"، وفق موقع "تايمز أوف إسرائيل" العبري.

وأضاف: "يمكن للانشقاق في المجتمع الإسرائيلي أن يجلب لأعدائنا فرصة ممتازة، فالإيرانيون يحاولون تقويض العلاقات بين إسرائيل والدول العربية".

وفي بيان عقب الجلسة المغلقة، قال رئيس اللجنة، عضو الكنيست عن حزب "الليكود" يولي إدلشتاين: "سمعنا أشياء مقلقة. هذا ليس الوقت المناسب لاستبدال وزير الدفاع".