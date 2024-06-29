"سقطة بايدن" تضع الديمقراطيين أمام خطة محفوفة بالمخاطر

يضع سقوط الرئيس الأمريكي جو بايدن، في المناظرة الرئاسية أمام غريمه الجمهوري دونالد ترامب، الديمقراطيين، أمام خطة محفوفة بالمخاطر لمحاولة استبداله بمرشح آخر.

وقالت صحيفة "واشنطن بوست" في تقرير لها، إن تغيير ممثل الحزب الديمقراطي في المرحلة الحالية من الانتخابات الرئاسية لن يكون سهلاً إطلاقًا.

وأضافت الصحيفة أن "ما حدث في المناظرة الأخيرة بين جو بايدن ودونالد ترامب، قد يحدث مجددًا لاحقًا من تراجع واضح في قدرات الرئيس الحالي الذهنية والجسدية ما يستدعي دراسة الخيارات المتاحة".

وتابعت: "أمضى الحزب الديمقراطي معظم حملة عام 2024 يدفن رأسه في الرمال بسبب مخاوف الأمريكيين بشأن عمر الرئيس بايدن وحدته العقلية، وبدلاً من أخذ المشكلة في الاعتبار، فقد صورتها الأصوات الأكثر نفوذًا على أنها مظاهر إعلامية مبالغ فيها".