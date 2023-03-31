الإليزيه يكشف فحوى تحذير ماكرون للرئيس الصيني
كشف قصر الإليزيه اليوم الجمعة، فحوى التحذير الذي سيوجهه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للرئيس الصيني خلال زيارة ماكرون لبكين الأسبوع المقبل.
وحسب الإليزيه، فإن ماكرون سيحذر نظيره الصيني شي جينبينغ من اتّخاذ "قرار كارثي" بتقديم دعم عسكري لروسيا في حربها ضدّ أوكرانيا.
وقال أحد مستشاري ماكرون: "إذا اتّخذت الصين هذا القرار الكارثي، فسيكون له تأثير إستراتيجي كبير على النزاع".
وأضاف أنّ ماكرون يريد "إيجاد مساحة" مشتركة مع بكين للقيام بـ"مبادرات" من أجل "دعم السكان المدنيين الأوكرانيين" وأيضاً "تحديد مسار متوسط المدى لحلّ النزاع".
وتابع المستشار الرئاسي الفرنسي "نريد تجنّب الأسوأ، ولهذا السبب يتعيّن علينا التحاور معهم (الصينيون) لعرض موقفنا عليهم".
وشدّد المستشار على أنّ هذا الحوار مهمّ للغاية لأنّ "الصين هي الدولة الوحيدة في العالم القادرة على التأثير بشكل فوري وجذري على النزاع، في هذا الاتّجاه أو ذاك".
وأضاف أنّ الصين التي لم تدِن الغزو الروسي لأوكرانيا هي قوة قادرة على "تغيير مسار" هذه الحرب.
ويقوم ماكرون بزيارة دولية إلى الصين تستمرّ من الأربعاء إلى الجمعة للعمل خصوصاً "من أجل عودة السلام في أوكرانيا".