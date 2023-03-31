الإليزيه يكشف فحوى تحذير ماكرون للرئيس الصيني

وتابع المستشار الرئاسي الفرنسي "نريد تجنّب الأسوأ، ولهذا السبب يتعيّن علينا التحاور معهم (الصينيون) لعرض موقفنا عليهم".

وشدّد المستشار على أنّ هذا الحوار مهمّ للغاية لأنّ "الصين هي الدولة الوحيدة في العالم القادرة على التأثير بشكل فوري وجذري على النزاع، في هذا الاتّجاه أو ذاك".

وأضاف أنّ الصين التي لم تدِن الغزو الروسي لأوكرانيا هي قوة قادرة على "تغيير مسار" هذه الحرب.

ويقوم ماكرون بزيارة دولية إلى الصين تستمرّ من الأربعاء إلى الجمعة للعمل خصوصاً "من أجل عودة السلام في أوكرانيا".