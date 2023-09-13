مجلس النيجر العسكري ينهي اتفاقية عسكرية مع بنين

أعلن المجلس العسكري في النيجر الثلاثاء أنه سينهي اتفاقية عسكرية مع بنين المجاورة، متهما إياها بالسماح بنشر قوات على أراضيها استعدادا لتدخل عسكري محتمل ضد النيجر من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس).

تحاول إيكواس التفاوض مع قادة انقلاب 26 يوليو تموز في النيجر، لكنها قالت إنها مستعدة لاستخدام القوة باعتبارها الملاذ الأخير لاستعادة النظام الدستوري وإبطال الانقلاب إذا فشلت الجهود الدبلوماسية.

وقال المجلس العسكري في بيان بثه التلفزيون الحكومي إن بنين "سمحت بنشر جنود ومرتزقة ومواد حربية" في سياق تدخل محتمل للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.

وأضاف أنه نتيجة لذلك، قررت السلطات النيجرية الجديدة "التخلي عن اتفاقية التعاون العسكري" مع بنين.

ولم تكشف المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا أي تفاصيل حول عمليات الانتشار المحتملة، وقالت النيجر الأسبوع الماضي إن المحادثات مع المجموعة مستمرة.

واقترح الرئيس النيجيري بولا تينوبو الذي يتولى الرئاسة الدورية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا فترة انتقالية مدتها تسعة أشهر للعودة إلى الحكم المدني وإنها يمكن أن ترضي القوى الإقليمية.

وكان المجلس العسكري في النيجر قد اقترح في السابق جدولا زمنيا مدته ثلاث سنوات.