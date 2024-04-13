نجاة ضابط أوكراني سابق منشق من محاولة اغتيال في موسكو

نجا فاسيلي بروزوروف الضابط السابق المنشق عن أجهزة الأمن الأوكرانية "إس بي يو"، الجمعة، من محاولة اغتيال في موسكو، وفق ما أفادت وسائل إعلام روسية.

وأصيب بروزوروف، الذي انشق عن كييف وانضم إلى موسكو، بجروح في يديه وساقيه، عندما انفجرت عبوة ناسفة أسفل سيارته بالقرب من مكان إقامته شمال موسكو، بحسب ما أعلن مصدر أمني لوكالة "ريا نوفوستي".

واتهم بروزوروف، عبر مقطع فيديو على "تلغرام"، أوكرانيا بمحاولة اغتياله، قائلا: "ليس لدي أدنى شك في أن النظام الإرهابي في كييف كان وراء محاولة الاغتيال التي وقعت اليوم، لكنها فشلت، أنا على قيد الحياة وبصحة جيدة وسأواصل إدانة جرائم السلطات الأوكرانية".