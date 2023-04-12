بايدن يصل أيرلندا الشمالية لإحياء ذكرى اتفاق "الجمعة العظيمة"

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار للصحفيين إن بايدن سيثني على "التقدم الهائل" الذي حدث منذ توقيع الاتفاق في العاشر من أبريل من عام 1998.

وفي يوم "الجمعة العظيمة"، أو "اتفاق بلفاست"، انتزع الجمهوريون، ومعظمهم من الكاثوليك، المؤيدون لإعادة توحيد مقاطعتهم مع أيرلندا، والوحدويون المصرون على البقاء داخل المملكة المتحدة، اتفاق سلام لم يكن متوقعاً، بعد مفاوضات مكثفة شاركت فيها لندن ودبلن وواشنطن، أنهى عقوداً من العنف الطائفي.

واستمرت التفجيرات والاغتيالات وأعمال الشغب بين الكاثوليك والبروتستانت والشرطة والقوات البريطانية في أوائل التسعينيات. ورغم الدعوات لوقف إطلاق النار في 1994، استمرت أعمال العنف المتفرقة.