بايدن يصل أيرلندا الشمالية لإحياء ذكرى اتفاق "الجمعة العظيمة"
هبطت طائرة الرئيس الأمريكي جو بايدن بالقرب من بلفاست، الثلاثاء، في مستهل زيارة لأيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا تستغرق ثلاثة أيام، حيث سيشارك في إحياء الذكرى الخامسة والعشرين لاتفاق "الجمعة العظيمة" للسلام.
ويدشن بايدن الاحتفالات بمرور الذكرى الـ25 لاتفاق السلام الذي أنهى ثلاثة عقود من الصراع الدامي في أيرلندا الشمالية.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار للصحفيين إن بايدن سيثني على "التقدم الهائل" الذي حدث منذ توقيع الاتفاق في العاشر من أبريل من عام 1998.
وفي يوم "الجمعة العظيمة"، أو "اتفاق بلفاست"، انتزع الجمهوريون، ومعظمهم من الكاثوليك، المؤيدون لإعادة توحيد مقاطعتهم مع أيرلندا، والوحدويون المصرون على البقاء داخل المملكة المتحدة، اتفاق سلام لم يكن متوقعاً، بعد مفاوضات مكثفة شاركت فيها لندن ودبلن وواشنطن، أنهى عقوداً من العنف الطائفي.
واستمرت التفجيرات والاغتيالات وأعمال الشغب بين الكاثوليك والبروتستانت والشرطة والقوات البريطانية في أوائل التسعينيات. ورغم الدعوات لوقف إطلاق النار في 1994، استمرت أعمال العنف المتفرقة.
وتم عقد محادثات متعددة الأطراف، ضمت ممثلين عن أيرلندا، ومختلف الأحزاب السياسية في أيرلندا الشمالية، والحكومة البريطانية، في يونيو 1996، توجت في النهاية بالتوقيع في بلفاست، في 10 أبريل 1998، على اتفاق "الجمعة العظيمة"، وأسفر الاتفاق عن تأسيس هياكل لتقاسم السلطة داخل أيرلندا الشمالية بين الجمهوريين والوحدويين.