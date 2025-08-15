سي إن إن عن مسؤولين أمريكيين: هناك حاجة لتقديم حوافز لبوتين من أجل تحريك عجلة السلام في أوكرانيا

logo
العالم

أول لقاء و"مصافحة تاريخية" بين بوتين وترامب في ألاسكا (فيديو)

أول لقاء و"مصافحة تاريخية" بين بوتين وترامب في ألاسكا (فيديو)
ترامب وبوتين في ألاسكاالمصدر: أ ف ب
إرم نيوز
إرم نيوز
15 أغسطس 2025، 7:22 م

التقى الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين في قاعدة عسكرية في ألاسكا تمهيداً لعقد قمة وُصفت بالتاريخية بينهما، سيكون على رأس جدول أعمالها الحرب في أوكرانيا، حسبما أعلن الكرملين في وقت سابق.

ويُعد الاجتماع الذي سيُعقد في قاعدة إلمندورف ريتشاردسون، الأول لبوتين على أراض غربية منذ الحرب على أوكرانيا في شباط/فبراير 2022.

وذكرت وكالة "تاس" الروسية أن قمة الرئيسين بدأت بمحادثة داخل سيارة الرئيس الأمريكي، ونقلت عن ترامب قوله إن "الاجتماع القادم سيكون بين بوتين وزيلينسكي وربما أكون طرفاً فيه".

أخبار ذات علاقة

من هم مرافقو بوتين وترامب في قمة ألاسكا؟

من هم مرافقو بوتين وترامب في قمة ألاسكا؟

 

 

 

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC