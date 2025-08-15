أول لقاء و"مصافحة تاريخية" بين بوتين وترامب في ألاسكا (فيديو)

التقى الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين في قاعدة عسكرية في ألاسكا تمهيداً لعقد قمة وُصفت بالتاريخية بينهما، سيكون على رأس جدول أعمالها الحرب في أوكرانيا، حسبما أعلن الكرملين في وقت سابق.

ويُعد الاجتماع الذي سيُعقد في قاعدة إلمندورف ريتشاردسون، الأول لبوتين على أراض غربية منذ الحرب على أوكرانيا في شباط/فبراير 2022.

وذكرت وكالة "تاس" الروسية أن قمة الرئيسين بدأت بمحادثة داخل سيارة الرئيس الأمريكي، ونقلت عن ترامب قوله إن "الاجتماع القادم سيكون بين بوتين وزيلينسكي وربما أكون طرفاً فيه".