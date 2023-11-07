أوكرانيا تعزز أنظمة دفاعها الجوي تحسبًا لضربات روسية

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، أن بلاده نشرت أنظمة دفاع جوي جديدة زودها بها حلفاؤها الغربيون، تحسبًا لموجة جديدة من الهجمات الروسية على بنيتها التحتية للطاقة هذا الشتاء.

وأدت الضربات المنهجية على نظام الطاقة في أوكرانيا إلى حرمان آلاف المنازل من التدفئة في الشتاء الماضي.

وقال زيلينسكي في رسالة نُشرت عبر الإنترنت: "تلقيت تأكيدًا، يوم أمس، باستلام ذخيرة ومواد ومعدات، وتم وضع أنظمة ناسامس التي زودنا بها شركاؤنا في الخدمة، وهذا تعزيز في الوقت المناسب لدفاعنا المضاد للطائرات قبل الشتاء".