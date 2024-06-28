بعد المناظرة.. حملة ترامب تعلن "النصر" وديمقراطيون يشعرون بـ"اليأس"

أعلنت حملة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب "النصر" قبل انتهاء مناظرته مع الرئيس جو بايدن، بينما شعر الديمقراطيون بـ"اليأس" من أداء رئيسهم.

وتعد المناظرة التي نظمتها "سي إن إن"، الخميس، أول مواجهة شخصية بين بايدن وترامب في دورة انتخابات 2024، وأول مناظرة في التاريخ الأمريكي بين رئيس في السلطة ورئيس سابق.

وبحسب "سي إن إن"، خيّب بايدن آمال أنصاره، فكان يتعلثم خلال حديثه وعيناه جاحظتان وحاول أن يوصل أفكاره، ولكن بصعوبة، ولم يستغرق الأمر سوى دقائق قليلة من المناظرة حتى أدرك الديمقراطيون مدى السوء الذي أصبح عليه الأمر.

وقال أحد الديمقراطيين، الذين قضوا بعض الوقت في العمل في إدارة بايدن: "إنه غير متماسك، ويبدو فظيعا".

وذكر ديمقراطي عمل في الحملات الانتخابية: "لقد أصابنا الجنون".

وبدا أن السؤال الذي كان يلوح في الأفق مع اقتراب المناظرة من نهايتها هو: هل ينبغي لشخص آخر أن يتصدر قائمة الديمقراطيين للانتخابات؟

وقال أحد النشطاء الذين عملوا في الحملات الانتخابية لأكثر من عقد من الزمن: "من الصعب القول إن بايدن يجب أن يكون مرشحنا".

واعتبرت "سي إن إن" هذه المناظرة تاريخية لأسباب عديدة، لكن ليس أقلها أنها تجري قبل أن يتم ترشيح كل رجل رسميًا عن حزبه.