رئيس "انفصالي" في تايوان.. حلقة جديدة في تأجيج التوتر
فوز لاي تشينغ تي، وهو أحد أبرز المطالبين باستقلال تايوان، بالرئاسة في الجزيرة التي تعتبرها الصين جزءاً من أراضيها، يضيف عاملاً آخر إلى التوتر القائم شرق آسيا، ليس فقط بين بكين وتايبيه، بل أيضاً وأساساً بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية التي تتعامل مع الجزيرة بوصفها "مستقلة" رغم أنها لا تعترف رسميا بذلك.
حدث يعيد التذكير بما شهده العالم إبان الأزمة الأمريكية الصينية قبيل وأثناء زيارة نانسي بيلوسي إلى الجزيرة، إذ قوبلت الزيارة بمعارضة صينية وصلت حد التهديد الصريح، ما دفع واشنطن إلى أرسال طائرات مقاتلة لترافق طائرة بيلوسي حتى وصولها إلى الجزيرة.
عوامل عدة تجعل تايوان محور صراع صيني أمريكي، فهي مركز مهم للتجارة والإنتاج، خاصة التكنولوجي إذ تعد واحدة من أهم المراكز العالمية في مجال الحوسبة والاتصالات، إضافة إلى موقعها الإستراتيجي الذي يعزز دورها الاقتصادي.
تلك بعض أسباب دفعت واشنطن إلى بناء علاقات وطيدة بتايبيه وهي مستمرة منذ نحو 40 عاماً، دون اعتراف رسمي بالاستقلال، لكن تلك العلاقات تنحى بذلك الاتجاه.
في المقابل، تشدد الصين على أن الجزيرة جزء لا يتجزأ منها، وبأنها لم تعترف بانفصال الجزيرة منذ الأحداث المعقدة التي شهدتها البلاد عام 1949، وبنتيجتها ظهرت تلك القضية التي بقيت بؤرة صراع.
بيلوسي وتشينغ تي
الصراع الأمريكي الصيني لا يذهب بالتوتر بعيداً، رغم التصريحات النارية التي أطلقتها بكين في السنوات الماضية، وإعلانها الاستعداد لشن حرب من أجل "توحيد البلاد"، حسب الرؤية الصينية التي تنادي بـ "إعادة التوحيد".
إلا أن التوتر بين البلدين يبقى قائماً ليعلن عن نفسه في أحداث مفصلية، واليوم، لم تكد نتائج الانتخابات تعلن، حتى بدأت "حرب تصريحات" بدأها الرئيس المنتخب الذي أعلن أنه سيحمي بلده من "ترهيب" الصين، وسرعان ما ردت بكين على ذلك لتعيد التذكير بمواقفها المعارضة "للأنشطة الانفصالية" في تايوان، والتأكيد مجدداً على أن "إعادة التوحيد" مع تايوان أمر حتمي.
واشنطن تدخلت لتهنئ لاي، وتشيد بالديمقراطية في تايوان، ولتعلن التزامها "بالحفاظ على السلام والاستقرار عبر المضيق والحل السلمي للخلافات بعيداً عن الإكراه والضغوط".
لكن فوز أبرز "أعداء" الصين، الداعي إلى "استقلال" الجزيرة، ستكون له تداعيات في حال أقدم الرئيس المنتخب على تنفيذ ما كان يكرره خلال سنوات، وأعاده أثناء الحملة الانتخابية، خاصة موقفه من أن "سيادة" تايوان أمر غير مطروح للنقاش، وأنها بحكم الواقع دولة مستقلة.
وكان لاي أثار الصين قبل أشهر حين زار الولايات المتحدة، بوصفه نائباً لرئيسة تايوان، وهي زيارة استفزت الصين التي وصفته حينها بأنه انفصالي و"خطر جسيم"، وأبدت أسفها لقيام واشنطن بدعوته.
لكن كلًّا من الصين والولايات المتحدة يضبطان ذلك التوتر ضمن حدود؛ لأن انفجاره سيكون خطيراً على العالم برمته، وهو ما عايشه العالم قبل نحو عام ونصف العام، إذ وصل التوتر أقصاه حين أعلنت رئيسة مجلس النواب آنذاك نانسي بيلوسي عزمها زيارة تايوان، وتصاعد التوتر مع بدء الزيارة حتى أن الجيش الصيني نشر مقاطع مصورة لطائرات صينية تسقط أهدافاً، كما أجرى مناورات جوية، وأبدت الصين استعدادها لاستخدام كل الأساليب لمنع الزيارة، وهو ما دفع واشنطن إلى الإصرار على الزيارة، وإظهار نوع من التحدي حين أرسلت طائرات مقاتلة لتواكب طائرة بيلوسي.
الصين ردت لاحقاً بأن فرضت حصار بحريًّا وجويًّا على الجزيرة، إلا أن وفداً من الكونغرس الأمريكي عاد ليزور الجزيرة التي لم تعترف واشنطن باستقلالها، لكنها بقيت دوماً تتعامل على هذا الأساس، وبقيت ترسل الرسائل التي تقول إنها لن تتخلى عن تلك العلاقات.