رئيس "انفصالي" في تايوان.. حلقة جديدة في تأجيج التوتر

فوز لاي تشينغ تي، وهو أحد أبرز المطالبين باستقلال تايوان، بالرئاسة في الجزيرة التي تعتبرها الصين جزءاً من أراضيها، يضيف عاملاً آخر إلى التوتر القائم شرق آسيا، ليس فقط بين بكين وتايبيه، بل أيضاً وأساساً بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية التي تتعامل مع الجزيرة بوصفها "مستقلة" رغم أنها لا تعترف رسميا بذلك.

حدث يعيد التذكير بما شهده العالم إبان الأزمة الأمريكية الصينية قبيل وأثناء زيارة نانسي بيلوسي إلى الجزيرة، إذ قوبلت الزيارة بمعارضة صينية وصلت حد التهديد الصريح، ما دفع واشنطن إلى أرسال طائرات مقاتلة لترافق طائرة بيلوسي حتى وصولها إلى الجزيرة.

عوامل عدة تجعل تايوان محور صراع صيني أمريكي، فهي مركز مهم للتجارة والإنتاج، خاصة التكنولوجي إذ تعد واحدة من أهم المراكز العالمية في مجال الحوسبة والاتصالات، إضافة إلى موقعها الإستراتيجي الذي يعزز دورها الاقتصادي.

تلك بعض أسباب دفعت واشنطن إلى بناء علاقات وطيدة بتايبيه وهي مستمرة منذ نحو 40 عاماً، دون اعتراف رسمي بالاستقلال، لكن تلك العلاقات تنحى بذلك الاتجاه.