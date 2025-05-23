أوربان يحذّر أوروبا من "خطر أمني كبير" بسبب أوكرانيا

حذَّر رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان من أن خطط الاتحاد الأوروبي لتمويل تشكيل جيش أوكراني جديد قوامه مليون جندي تمثل "خطراً أمنياً كبيراً" على أوروبا نفسها.

وقال أوربان إن "قادة أوروبا الغربية خطرت ببالهم فكرة عقد اتفاق مع الأوكرانيين، ينص جزئياً على أن تحتفظ أوكرانيا بجيش قوامه مليون جندي، ليس فقط خلال الحرب، بل على المدى الطويل، بينما يتحمل الأوروبيون تكلفة ذلك"، وفق موقع "روسيا اليوم".

وأكد أن "الجيش يخضع دائماً لتأثير الحكومة، وأوكرانيا دولة غير مستقرة سياسيا، ولا يمكن التنبؤ بمن سيقودها مستقبلا. نحن نرسل جيشاً مليونياً إلى حكومة مجهولة الهوية، وبأموالنا نحن، هذا لا يمكن أن يؤدي إلا إلى مشاكل" وفق تعبيره.

وأعرب عن رفضه الصريح لأي تمويل مجري لخطط دعم الجيش الأوكراني، مشدداً على أن تنفيذ هذه الخطة سيتطلب موارد هائلة لا يمكن قبولها من بودابست.

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ولا يكف أوربان الذي يعارض أي مساعدات عسكرية لكييف، عن الدعوة إلى وقف إطلاق النار وإجراء محادثات سلام.

وفي يوليو 2024 زار أوربان كييف وموسكو في مهمة سلام، حيث التقى بالرئيسين فولوديمير زيلينسكي، وفلاديمير بوتين.