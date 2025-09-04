بكين ترد على اتهامات ترامب بـ"التآمر الثلاثي" على واشنطن

نفت الصين الخميس التآمر مع موسكو وبيونغ يانغ على الولايات المتحدة، بعدما اتهمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بذلك على خلفية دعوتها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون لحضور عرض عسكري الى جانب شي جينبينغ.

وبينما كانت الصين تستعد لإحياء الذكرى الثمانين لاستسلام اليابان في الحرب العالمية الثانية بعرض عسكري ضخم في بكين، كتب ترامب في منشور على منصته "تروث سوشال" للتواصل الاجتماعي "أتمنى للرئيس شي ولشعب الصين العظيم يومًا رائعًا من الاحتفالات".

وأضاف "أرجو منكم إبلاغ أطيب تحياتي لفلاديمير بوتين وكيم جونغ-أون بينما تتآمرون ضدّ الولايات المتّحدة".

وردًا على سؤال بشأن موقف ترامب، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غو جياكون إن الزعماء الدوليين دعوا إلى بكين لإحياء ذكرى انتهاء الحرب.

وأكد أن الغاية من ذلك هي "العمل معًا مع هذه الدول والشعوب المحبة للسلام من أجل تكريم ذكرى الشهداء، وتقدير السلام، وبناء المستقبل".

وشدد على أن "تطوير الصين العلاقات الدبلوماسية مع أي بلد كان، لا يستهدف أي طرف ثالث على الإطلاق".

وكان الكرملين رأى الأربعاء أن تعليق ترامب هدفه "السخرية" ليس إلا، وفق ما قال المستشار في الرئاسة الروسية يوري أوشاكوف للتلفزيون الرسمي.

وكان شي صافح كيم وبوتين على هامش العرض العسكري، وتقدّم القادة الثلاثة الدوليون المدعوون لحضور المناسبة، وتحدث الرئيس الصيني إلى ضيفيه أثناء سيرهم معًا على السجادة الحمراء عند ساحة تيان أنمين، حيث مشى بوتين على يمينه وكيم على يساره.

كما جلس الثلاثة جنبًا إلى جنب في المقصورة الرئيسية أثناء العرض العسكري الضخم الذي شكّل ذروة أسبوع من المحطات الدبلوماسية للرئيس الصيني وحلفائه في مواجهة الغرب.