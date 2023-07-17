واشنطن تعتبر انسحاب روسيا من اتفاق الحبوب "عملًا وحشيًا"

اعتبرت واشنطن الإثنين، أن قرار روسيا الانسحاب من اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود "عملا وحشيا" يؤثر على حياة ملايين البشر.

وقال البيت الأبيض إن تعليق روسيا لاتفاق يسمح بتصدير الحبوب من أوكرانيا عبر البحر الأسود "سيؤدي إلى تدهور الأمن الغذائي ويضر بالملايين".

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي للبيت الأبيض آدم هودج في بيان "نحث حكومة روسيا على التراجع فورا عن قرارها".

من جانبها قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد إن إنهاء روسيا اتفاقا يسمح بتصدير آمن للحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود "عمل وحشي".

وأضافت للصحفيين "روسيا وجهت ضربة أخرى للفئات الأكثر ضعفا في العالم، وهذه المرة بتعليق مشاركتها في مبادرة حبوب البحر الأسود. هذا حقا عمل آخر من أعمال الوحشية".