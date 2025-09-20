ترامب يُهدد فنزويلا بدفع "ثمن باهظ للغاية" حال رفضت استعادة مهاجرين

توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، فنزويلا بتبعات في حال رفضت استعادة مهاجرين "أجبرتهم على دخول الولايات المتحدة"، في ظل تصاعد التوترات مع كراكاس.

وقال ترامب: "نريد من فنزويلا أن تستقبل على الفور جميع السجناء، ونزلاء المصحات النفسية، الذين أُجبروا على دخول الولايات المتحدة الأمريكية"، مضيفًا "وإلا فسيكون الثمن باهظا للغاية".

ويوم أمس الجمعة، اتهمت فنزويلا الولايات المتحدة باستخدام أسلحة نووية في قتل صيادين عزل في البحر الكاريبي.

وطالبت الأمم المتحدة بفتح تحقيق حول ضربات أمريكية دمّرت 3 قوارب في الكاريبي وأوقعت 14 قتيلاً تقول الولايات المتحدة إنهم مهربو مخدرات.

وجاء في بيان للمدعي العام الفنزويلي طارق وليام صعب أن "استخدام الصواريخ والأسلحة النووية لقتل صيادين عزّل على متن قارب صغير هي جرائم ضد الإنسانية يجب أن تحقّق فيها الأمم المتحدة"، بحسب وكالة "فرانس برس".

وكان الرئيس الأمريكي ترامب، قد ذكر أن القوات الأمريكية دمرت 3 قوارب، لكن واشنطن لم تنشر تفاصيل ولقطات إلا لضربتين تقول إنهما استهدفتا "إرهابيي مخدرات" في إطار عملية لمكافحة المخدرات.