العالم

شي وترامب يشيدان بمباحثات هاتفية "إيجابية وبناءة"
الرئيس الصيني شي والرئيس الأمريكي ترامبالمصدر: (أ ف ب)
إرم نيوز
إرم نيوز

تحدّث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة عن إحراز تقدّم في المحادثة الهاتفية مع نظيره الصيني شي جينبينغ، فيما وصفها الأخير بأنها كانت "بناءة".

وأكد ترامب إحراز تقدم مع شي بشأن صفقة تطبيق تيك توك، لكنه لم يعلن صراحة التوصّل إلى أي اتفاق.

وجاء في منشور لترامب على منصّته "تروث سوشال": "لقد أحرزنا تقدّما في العديد من المسائل البالغة الأهمية بما في ذلك التجارة والفنتانيل وضرورة وضع حد للحرب بين روسيا وأوكرانيا، والموافقة على صفقة تيك توك".

إلى ذلك، طلب الرئيس الصيني من نظيره الأمريكي تفادي القيود التجارية "الأحادية الجانب" والحفاظ على مناخ "غير تمييزي" بالنسبة إلى الشركات الصينية على غرار تيك توك.

وقال شي لترامب بحسب الإعلام الرسمي الصيني (قناة سي سي تي في ووكالة أنباء الصين الجديدة) إن على الولايات المتحدة "تجنب فرض إجراءات تجارية تقييدية أحادية الجانب بهدف عدم تقويض المكتسبات التي تحققت خلال جولات تفاوض عدة".

كذلك، دعا شي واشنطن إلى "توفير بيئة مفتوحة وعادلة وغير تمييزية للشركات الصينية التي تستثمر في الولايات المتحدة".

وفي منشوره على "تروث سوشال"، أعلن الرئيس ترامب أنه سيلتقي نظيره الصيني بعد شهر ونصف  خلال قمة أبيك (آسيا-المحيط الهادئ) التي تستضيفها كوريا الجنوبية، على أن يزور الصين في العام المقبل، لافتاً إلى أن الرئيس الصيني سيزور الولايات المتحدة في "الوقت المناسب".

 

 

