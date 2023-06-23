ردًا على العقوبات.. روسيا توسع قائمة الممنوعين من دخولها

وسّعت روسيا قائمتها ضد مسؤولي الاتحاد الأوروبي المدرجين على القائمة السوداء والممنوعين من دخولها، ردا على حزمة العقوبات الأوروبية الحادية عشرة.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها: "ردا على هذه الأعمال غير الودية، قام الجانب الروسي بتوسيع قائمة ممثلي المؤسسات الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشكل كبير.. وبحسب القانون الفيدرالي يمنع دخولهم الأراضي الروسية".

وأضافت الوزارة بأن "موسكو تعتبر الحزمة الـ11 من عقوبات الاتحاد الأوروبي غير شرعية وتقوض الصلاحيات القانونية الدولية لمجلس الأمن الدولي".