الكنيست الإسرائيلي يقر قوانين "مثيرة للجدل" لدفع جهود تشكيل حكومة نتنياهو

ووفق القناة العبرية، تحتاج هذه التعديلات الدستورية في القانون الأساسي الإسرائيلي لكي تصبح نافذة المفعول، تمريرها بالقراءات التمهيدية، والأولى، والثانية سيتم المصادقة عليها الأسبوع المقبل.

وأكدت القناة أن التعديل الثاني الذي جرى المصادقة عليه، يتعلق باستحداث منصب وزير إضافي، في الوزارات الحكومية، لافتة إلى أن قانون الأساس في إسرائيل، بمثابة دستور.

وأوضحت القناة، أن "المصادقة جاءت على تعديلين في قانون أساس الحكومة الإسرائيلية، بحيث يتيح الأول تعيين وزير مُدان بارتكاب مخالفات، شريطة عدم الحكم عليه بالسجن".

وأكدت القناة العبرية أن التعديل الثاني الذي جرى المصادقة عليه، يتعلق باستحداث منصب وزير إضافي، في الوزارات الحكومية، لافتة إلى أن قانون الأساس في إسرائيل، بمثابة دستور.

وأضافت القناة "سيخدم التعديل الأول، زعيم حزب شاس أريه درعي، المُدان بالتهرب الضريبي، فيما يخدم التعديل الثاني زعيم حزب الصهيونية المُتدينة بتسلئيل سموتريتش".

وبحسب القناة العبرية، فقد اشترط درعي، للموافقة على تشكيل الحكومة، بأن يعينه بنيامين نتنياهو، كوزير مقابل الانضمام إلى الحكومة، لكن القانون الأساسي للحكومة الإسرائيلية بصيغته الماضية كان يمنعه من ذلك، لذلك تم إقرار هذا التعديل.