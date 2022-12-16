الكنيست الإسرائيلي يقر قوانين "مثيرة للجدل" لدفع جهود تشكيل حكومة نتنياهو
قالت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، إنه تمت المصادقة على تعديلات دستورية "مثيرة للجدل" في القانون الأساسي الإسرائيلي، للدفع قدما بخطوة تشكيل الحكومة بقيادة بنيامين نتنياهو، وذلك مع قرب انتهاء مدة التفويض التي منحها إياه الرئيس اسحاق هرتسوغ.
وقالت قناة "i24news" الإسرائيلية، إن "الهيئة العامة للكنيست صادقت بالقراءة الأولى بعد القراءة التمهيدية، على تعديلين دستوريين مثيرين للجدل، ولكنهما ضروريان لتشكيل الحكومة المقبلة".
ووفق القناة العبرية، تحتاج هذه التعديلات الدستورية في القانون الأساسي الإسرائيلي لكي تصبح نافذة المفعول، تمريرها بالقراءات التمهيدية، والأولى، والثانية سيتم المصادقة عليها الأسبوع المقبل.
وأكدت القناة أن التعديل الثاني الذي جرى المصادقة عليه، يتعلق باستحداث منصب وزير إضافي، في الوزارات الحكومية، لافتة إلى أن قانون الأساس في إسرائيل، بمثابة دستور.
وأوضحت القناة، أن "المصادقة جاءت على تعديلين في قانون أساس الحكومة الإسرائيلية، بحيث يتيح الأول تعيين وزير مُدان بارتكاب مخالفات، شريطة عدم الحكم عليه بالسجن".
وأكدت القناة العبرية أن التعديل الثاني الذي جرى المصادقة عليه، يتعلق باستحداث منصب وزير إضافي، في الوزارات الحكومية، لافتة إلى أن قانون الأساس في إسرائيل، بمثابة دستور.
وأضافت القناة "سيخدم التعديل الأول، زعيم حزب شاس أريه درعي، المُدان بالتهرب الضريبي، فيما يخدم التعديل الثاني زعيم حزب الصهيونية المُتدينة بتسلئيل سموتريتش".
وبحسب القناة العبرية، فقد اشترط درعي، للموافقة على تشكيل الحكومة، بأن يعينه بنيامين نتنياهو، كوزير مقابل الانضمام إلى الحكومة، لكن القانون الأساسي للحكومة الإسرائيلية بصيغته الماضية كان يمنعه من ذلك، لذلك تم إقرار هذا التعديل.
وبينت القناة، أن زعيم حزب "الصهيونية الدينية" سموتريتش اشترط أثناء المحادثات الائتلافية، تولي حقيبة الأمن، لكن نتنياهو، رفض طلبه، بسبب الضغوط الداخلية والخارجية من الولايات المتحدة.
وأشارت القناة إلى أن نتنياهو، لجأ إلى تعديل قانون حكومي، كمخرج من هذه المشكلات، حيث تم التصويت عليها بأغلبية "63" صوتا لصالح التعديلين، مقابل "52" معارضا.
ولفتت إلى أن التعديلات جزء من أربعة مشاريع قوانين، يسعى الائتلاف الحاكم المرتقب، إلى تمريرها إرضاء للشركاء الائتلافيين، من أجل تشكيل الحكومة.
ويسعى نتنياهو، إلى تمرير قانونين آخرين يمنحان صلاحيات واسعة لوزير الأمن القومي المرتقب ايتمار بن غفير، داخل جهاز الشرطة، والثاني منع 4 أعضاء على الأقل، من الانشقاق عن الكتل النيابية في الائتلاف الحالي.
وبحسب القناة، يسعى القانون الثاني، منع مساعي معارضي نتنياهو، من داخل حزب "الليكود"، الذين يطمحون إلى "التمرد عليه" في المستقبل.