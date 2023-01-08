زعيم طالبان الباكستانية يبدي استعداده لوقف إطلاق النار مع إسلام آباد
أعلن زعيم حركة طالبان الباكستانية نور والي محسود، اليوم الأحد، رغبته في وقف إطلاق النار مع الحكومة في إسلام آباد.
يأتي ذلك بينما يتزايد التوتر بين الحكومة الباكستانية وحركة طالبان يومًا بعد يوم.
وأفاد موقع صحيفة "هشت صبح" الأفغانية نقلاً عن صحيفة "داون" الباكستانية، اليوم الأحد، بأن "نور والي محسود، زعيم حركة طالبان الباكستانية، أعرب عن رغبته في وقف إطلاق النار مع حكومة هذا البلد".
وقال محسود إن حركة طالبان باكستان والحكومة الباكستانية أجرتا حوارًا إثر وساطة طالبان الأفغانية، ولا يزال باب الحوار مفتوحًا نيابة عن هذه المجموعة.
وطالب محسود علماء الدين الباكستانيين بالإرشاد والمساعدة، وقال: "إذا رأيتم أي خطأ أو إهمال، أو اعتقدتم أننا غيرنا مسارنا، فأنتم كمعلمين وعلماء دين لدينا، قوموا بتوجيهنا كما وجهتمونا من قبل. نحن مستعدون لسماع آرائكم".
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، ألغت حركة طالبان باكستان من جانب واحد وقف إطلاق النار بين الجماعة والحكومة الباكستانية، الذي توسطت فيه حركة طالبان الأفغانية.