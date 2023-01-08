زعيم طالبان الباكستانية يبدي استعداده لوقف إطلاق النار مع إسلام آباد

أعلن زعيم حركة طالبان الباكستانية نور والي محسود، اليوم الأحد، رغبته في وقف إطلاق النار مع الحكومة في إسلام آباد.

يأتي ذلك بينما يتزايد التوتر بين الحكومة الباكستانية وحركة طالبان يومًا بعد يوم.

وأفاد موقع صحيفة "هشت صبح" الأفغانية نقلاً عن صحيفة "داون" الباكستانية، اليوم الأحد، بأن "نور والي محسود، زعيم حركة طالبان الباكستانية، أعرب عن رغبته في وقف إطلاق النار مع حكومة هذا البلد".