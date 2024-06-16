غوتيريش يتضامن مع مسلمين "لن يحتفلوا بالعيد"

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، السبت، عن "تضامنه مع مسلمين لم تسمح لهم الصراعات والعنف بالاحتفال مع أحبائهم بعيد الأضحى".

وفي منشور لغوتيريش على حسابه في منصة "إكس" بمناسبة حلول عيد الأضحى، قال : "في عيد الأضحى هذا، أعبر عن تضامني مع جميع المسلمين الذين لن يتمكنوا من الاحتفال مع أحبائهم بسبب الصراع والعنف والانقسام".