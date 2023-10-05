ميلوني تحذر من "عواقب الدفاع عن أوكرانيا بقوة"
حذرت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، من عواقب "الدفاع عن أوكرانيا بقوة".
ولفتت ميلوني إلى أن الأزمة الأوكرانية تفرز عواقب ومشكلات كبيرة لها تأثير قوي على أوروبا، محذرة "إذا لم نحسن التعامل معها، فإن الرأي العام سيستمر في الانقسام".
وشددت المسؤولة الإيطالية أن "هذا أمر لا مفر منه، موضوع عواقب الصراع تثيره إيطاليا على نطاق 360 درجة، عقدنا بالأمس مؤتمرا هاتفيا مع حلفائنا وطرحت هذه المشكلات: التضخم وأسعار الطاقة والهجرة. كلها عواقب للصراع، والتي من خلال تأثيرها على المواطنين، تولد مقاومة واضحة أو تخاطر بإثارة إرهاق الرأي العام".