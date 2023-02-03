عقوبات أمريكية على شركة إيرانية لإنتاج الطائرات المسيرة

قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن الولايات المتحدة فرضت، اليوم الجمعة، عقوبات على مجلس إدارة شركة بارافار بارس الإيرانية لصناعة الطائرات المسيرة، قائلة إن روسيا تستخدم طائرات مسيرة إيرانية لمهاجمة البنية التحتية الحيوية في أوكرانيا.

وقالت الوزارة، في بيان، إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة حدد ثمانية من كبار المسؤولين التنفيذيين في بارافار بارس لاستهدافهم بالعقوبات.