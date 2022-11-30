بسبب بن غفير.. أول إشارة لصدام بين المؤسستين السياسية والعسكرية في إسرائيل

وذكرت قناة "أخبار 12" العبرية، اليوم، أن تلك هي المرة الأولى التي يتفوه فيها رئيس هيئة أركان الجيش بكلمات ضد زعيم حزب "عوتسما يهوديت" الراديكالي المتطرف، إيتمار بن غفير.

وجاء تعهد كوخافي خلال حديث أجراه مع قائد لواء النخبة "جفعاتي" العقيد إليعاد ميئور، خلال الساعات الأخيرة، ومع قادة ميدانيين آخرين بالجيش، إثر القضية التي شغلت الرأي العام أخيرًا، والتي تتعلق بجندي ضمن هذا اللواء، كان توعد نشطاء اليسار المتضامنين مع فلسطينيين بالخليل، بأن "بن غفير سينظم الأمور هنا".

وتسبب ظهور الجندي في مقطع فيديو انتشر بشكل واسع، في محاكمته عسكريًّا وسجنه 10 أيام، عقب تهكمه على نشطاء اليسار الإسرائيليين وتخويفه للإسرائيليين بأن بن غفير سيضع حدًّا لموقفهم هذا، إذ ذكر في المقطع "لقد خسرتم… انتهى وقت اللهو".