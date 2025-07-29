من هو منفذ هجوم "بارك أفينيو" مانهاتن في نيويورك؟ (فيديو وصور)

نفذ شخص مسلح ببندقية هجوماً دموياً أسفر عن مقتل 5 أشخاص، 4 مدنيين وشرطية أمريكية، وإصابة 6 آخرين بجروح خطيرة، بعد استهدافه ناطحة سحاب تضم مكاتب عدد من أبرز الشركات متعددة المجالات.

وأفادت صحيفة "نيويورك بوست" ووسائل إعلام أخرى، بأن منفذ الهجوم يدعى شين تامورا، ويبلغ من العمر 27 عاماً، وينحدر من ولاية "نيفادا".

الصحيفة قالت إن "مسلحاً مجنوناً" اقتحم ناطحة سحاب فاخرة وسط مدينة نيويورك في وقت مبكر مساء الاثنين، قبل أن يطلق النار على نفسه.

ووقع الهجوم الساعة 6:30 مساءً في وقت الذروة المسائية، في الطابق 32 من ناطحة السحاب رقم 345 المكونة من 44 طابقاً، بالقرب من شارع 51 وشارع "بارك أفينيو"، وفق "فوكس نيوز".

واستخدم منفذ الهجوم بندقية من طراز (AR-15) من إنتاج شركة (Palmetto State Armory)، مستهدفاً موظفين في أحد المكاتب.

وقالت مصادر للصحيفة إن مطلق النار، شين تامورا، كان يعمل حارس أمن، ومؤخرا في كازينو في لاس فيغاس، واستبعدت المصادر فرضية العمل الإرهابي خلال الهجوم.

وانتشرت مقاطع وصور لتامورا خلال تواجده في منطقة الهجوم، منها ما تم التعامل معه بالذكاء الاصطناعي من بعض المصادر الصحفية والناشطين، لتوضيح طبيعة الهجوم.

وكشفت مصادر أمريكية أن شين تامورا، هو أحد نجوم كرة القدم الأمريكية سابقاً في المدرسة الثانوية، مشيرة إلى مسيرة شخص تحول من رياضي مشهور إلى قاتل.

تجري التحقيقات حالياً بالتركيز على احتمالية أن يكون تامورا استهدف على وجه التحديد مكاتب اتحاد كرة القدم الأمريكي الموجودة داخل المبنى، وفق مصادر أمنية.

من جهتها، قالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية إن شين تامورا، يعيش في لاس فيغاس، وليس لديه أي سجل إجرامي كبير.

وكانت قائدة شرطة نيويورك قد أعلنت في تصريح لها أن "المسلّح المنفرد" الذي أطلق النار في وسط مانهاتن، الإثنين، ممّا استدعى إطلاق عملية أمنية ضخمة لتوقيفه، قد "تمّ تحييده".

وقالت جيسيكا تيش، في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، إن "الوضع حالياً تحت السيطرة والمسلّح المنفرد تمّ تحييده"، في حين أفادت مصادر أخرى بأنه أطلق النار على نفسه وانتحر.