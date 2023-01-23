دعوات أوروبية لاستخدام أصول روسية مصادرة لإعادة إعمار أوكرانيا

وقال ميشيل إنه "يريد بحث فكرة إدارة الأصول المجمدة للبنك المركزي الروسي لتحقيق أرباح والتي يمكن تخصيصها بعد ذلك لجهود إعادة الإعمار".

واعتبر أن "هذا الأمر يتعلق بالعدالة والإنصاف ويجب أن يتم بما يتماشى مع المبادئ القانونية"، بحسب تعبيره.

وكان الاتحاد الأوروبي قد جمّد 300 مليار يورو (326.73 مليار دولار) من احتياطيات البنك المركزي الروسي في تشرين الثاني/ نوفمبر، لمعاقبة موسكو على غزو أوكرانيا.