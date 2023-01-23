دعوات أوروبية لاستخدام أصول روسية مصادرة لإعادة إعمار أوكرانيا
حث رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، زعماء دول الاتحاد الأوروبي، على المضي قدما في محادثات بشأن استخدام أصول البنك المركزي الروسي المصادرة بقيمة 300 مليار دولار، لإعادة إعمار أوكرانيا، بحسب ما نقلت صحيفة "فاينانشال تايمز" يوم الاثنين.
جمد الاتحاد الأوروبي 300 مليار يورو من احتياطيات البنك المركزي الروسي في نوفمبر لمعاقبة موسكو على غزو أوكرانيا
وقال ميشيل إنه "يريد بحث فكرة إدارة الأصول المجمدة للبنك المركزي الروسي لتحقيق أرباح والتي يمكن تخصيصها بعد ذلك لجهود إعادة الإعمار".
واعتبر أن "هذا الأمر يتعلق بالعدالة والإنصاف ويجب أن يتم بما يتماشى مع المبادئ القانونية"، بحسب تعبيره.
وكان الاتحاد الأوروبي قد جمّد 300 مليار يورو (326.73 مليار دولار) من احتياطيات البنك المركزي الروسي في تشرين الثاني/ نوفمبر، لمعاقبة موسكو على غزو أوكرانيا.